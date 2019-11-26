Новый владелец Vodafone Украина планирует инвестировать в компанию 400 миллионов долларов — Арахамия
Компания Bakcell - новый владелец мобильного оператора Vodafone Украина - намерена инвестировать в развитие украинского бизнеса 400 миллионов долларов.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат, секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия.
"У МТС не было никаких инвестиционных планов здесь, новые владельцы уже закомитили 400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране", - написал он.
На уточняющий вопрос журналиста НВ Бизнес, он ответил, что речь идет о сумме в американских долларах.
По словам Арахамии, чтобы оценить влияние сделки на индустрию, нужно выложить много информации с ограниченным доступом.
"На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, который ищет экзит, поменялся на активного, который ищет экспансию", - пояснил нардеп.
Арахамия уточнил, что новый инвестор для компании был найден Национальным инвестиционной советом.
Среди владельцев этой компании, по его словам, есть инвесторы из Азербайджана и Катара. "Делали долгое due diligence. Азербайджанцы в партнерстве с катарцами", - отметил нардеп.
Он также анонсировал еще три крупных соглашения в Украине общей стоимостью 1,4 млрд долларов.
Напомним:
Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.
Экономическая правда
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