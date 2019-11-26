Новый владелец Vodafone Украина планирует инвестировать в компанию 400 миллионов долларов — Арахамия

Компания Bakcell - новый владелец мобильного оператора Vodafone Украина - намерена инвестировать в развитие украинского бизнеса 400 миллионов долларов.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат, секретарь Национального инвестиционного совета Давид Арахамия.

"У МТС не было никаких инвестиционных планов здесь, новые владельцы уже закомитили 400 млн на развитие в Украине. Плюс холдинг рассматривает еще ряд инвестиционных проектов в стране", - написал он.

На уточняющий вопрос журналиста НВ Бизнес, он ответил, что речь идет о сумме в американских долларах.

По словам Арахамии, чтобы оценить влияние сделки на индустрию, нужно выложить много информации с ограниченным доступом.

"На данный момент важно знать, что пассивный инвестор, который ищет экзит, поменялся на активного, который ищет экспансию", - пояснил нардеп.

Арахамия уточнил, что новый инвестор для компании был найден Национальным инвестиционной советом.

Среди владельцев этой компании, по его словам, есть инвесторы из Азербайджана и Катара. "Делали долгое due diligence. Азербайджанцы в партнерстве с катарцами", - отметил нардеп.

Он также анонсировал еще три крупных соглашения в Украине общей стоимостью 1,4 млрд долларов.

Напомним:

Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.

Экономическая правда