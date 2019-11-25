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В Киеве подорожает холодная вода

Понедельник, 25 ноября 2019, 20:20
 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для "Киевводоканала". 

Об этом сообщается на официальном сайте Нацкомиссии.

Тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за куб. м, что на 9,43% выше действующего тарифа. 

Тариф на водоотвод составит 7,49 грн за куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Также НКРЭКУ внесла изменения в тарифы для потребителей, являющихся субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения. Тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод - 2,41 (-8,7%).

Отмечается, что тарифы приведены без учета НДС. 

Экономическая правда

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вода Киев тарифы

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