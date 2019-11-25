Еще одна авиакомпания переедет из аэропорта "Киев" в "Борисполь"

Лоукостер Buta Airways объявил о прекращении с 22 января полетов в аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского и переводе рейсов Баку-Киев в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает avianews.com.

Полеты будут выполняться три раза в неделю по вторникам, средам и пятницам. Сейчас лоукостер летает по этим же дням в "Жуляны".

В пресс-службе Buta Airways не прокомментировали причины перехода. В аэропорту "Борисполь" на момент публикации изданию не смогли подтвердить факт перехода. В системе бронирования Buta Airways аэропорт в Киеве уже обновлен на Борисполь, однако не указан терминал, в котором будет проводиться обслуживание.

Buta Airways является лоу-кост брэндом азербайджанской авиакомпании AZAL. Она ранее летала из Баку в аэропорт "Борисполь", однако после начала полетов под лоу-кост брэндом в Жуляны закрыла рейсы в "Борисполь".

В предыдущие годы из аэропорта "Жуляны" в "Борисполь" перешли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.