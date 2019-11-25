МИУ хочет сотрудничать с ЕБРР в обновлении пригородных электричек

Министерство инфраструктуры обсуждает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) участие в обновлении подвижного состава для пассажирских пригородных железнодорожных перевозок.

Об этом стало известно по итогам встречи министра инфраструктуры Владислава Криклия с управляющим директором группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Нандитой Паршад, сообщает ЦТС.

Помимо вопроса участия ЕБРР в обновлении пригородных поездов, также обсуждалось сотрудничество в таких проектах как моделирование логистической сети "Укрпошты" и реконструкция полетной зоны №2 аэропорта Борисполь.

О каких именно мероприятиях в рамках возможной реализации проектов и объемах инвестиций идет речь, в Министерстве инфраструктуры не уточняют.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) при участии экспертов из ЕС разработал техническую часть технико-экономического обоснования пилотных проектов по обновлению подвижного состава для пригородных ж/д перевозок в Днепропетровской и Запорожской областях.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 149 млн евро. В подвижной состав для Днепропетровской области планируют вложить 107 млн евро, для Запорожской - 42 млн евро.