"Запорожсталь" сменило гендиректора
Металлургический комбинат "Запорожсталь", входящий в группу "Метинвест" Рината Ахметова, сменил гендиректора - теперь управлять предприятием будет Александр Мироненко.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Отмечается, что Мироненко был назначен на собрании акционеров 25 ноября.
"Поставленные передо мной акционерами главные задачи - стабильная работа и дальнейшее развитие "Запорожстали".
Сегодня, когда металлургическая отрасль входит в самый жесткий за последние 10 лет глобальный кризис, важно правильно реализовать план антикризисных действий в комплексе с операционными улучшениями. Это позволит сохранить максимальное количество рабочих мест и бесперебойное производство", - отметил Мироненко.
Александр Мироненко, который возглавил предприятие, работает в "Метинвесте" с 2007 года.
Был экспертом по планированию производства и продаж болгарского "Промет Стил" и членом наблюдательного совета Енакиевского коксохима. С 2017 года являлся главою наблюдательного совета "Промет Стил".
Экономическая правда
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