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Из-за больничного Крумханзла правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

Понедельник, 25 ноября 2019, 15:54

На период отсутствия главы правления Приватбанка Петра Крумханзла правления банка возглавит его заместитель, финансовый директор Анна Самарина.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"У нас это стандартная практика: на время отпуска, командировки, больничного автоматически назначается и.о. каждого руководителя", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что банк работает в обычном режиме.

"Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После нескольких дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

В субботу глава правления Приватбанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале.

В пресс-службе опровергли диагноз "инфаркт", о котором ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Чех Петр Крумханзл возглавил Приватбанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China.

С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором "Райффайзен Банк Аваль", после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.

Экономическая правда

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Приватбанк

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