Из-за больничного Крумханзла правление ПриватБанка временно возглавит финдиректор

На период отсутствия главы правления Приватбанка Петра Крумханзла правления банка возглавит его заместитель, финансовый директор Анна Самарина.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"У нас это стандартная практика: на время отпуска, командировки, больничного автоматически назначается и.о. каждого руководителя", - говорится в сообщении.

В финучреждении добавили, что банк работает в обычном режиме.

"Была необходимость в медицинской помощи и диагностике. Господин Крумханзл чувствует себя хорошо, никакой угрозы здоровью нет. Сейчас он находится в больнице. После нескольких дней отдыха и реабилитации вернется к работе", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

В субботу глава правления Приватбанка Петр Крумханзл был госпитализирован после занятий в спортзале.

В пресс-службе опровергли диагноз "инфаркт", о котором ранее сообщил в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.