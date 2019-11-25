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SkyUp начал полеты со Львова в Тель-Авив

Понедельник, 25 ноября 2019, 14:30

24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по маршруту Львов - Тель-Авив.

Об этом сообщает ЦТС, со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что таким образом, перевозчик начал полетную программу в Израиль.

"24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль. Аэропорт прилета - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона", - говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа стартует от 2343 грн, с багажом - от 3020 грн.

Также в SkyUp напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.

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