SkyUp начал полеты со Львова в Тель-Авив

24 ноября авиакомпания SkyUp Airlines выполнила первый рейс по маршруту Львов - Тель-Авив.



Об этом сообщает ЦТС, со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что таким образом, перевозчик начал полетную программу в Израиль.

"24 ноября из Львова был выполнен первый рейс в Тель-Авив, которым SkyUp начинает полетную программу в Израиль. Аэропорт прилета - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона", - говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Цена билета без багажа стартует от 2343 грн, с багажом - от 3020 грн.

Также в SkyUp напомнили, что с 5 декабря начнут летать в Тель-Авив из Запорожья.