Минцифры запустило сайт по измерению скорости интернета

Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для последующего создания карты покрытия страны интернетом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по Facebook.

Отмечается, что Министерство в ближайшие 5 лет стремится обеспечить 100-процентное покрытие населенных пунктов и их социальных объектов высокоскоростным интернетом.

"Для этого нам нужна качественная информация о реальном покрытии, которой до сих пор еще никогда не было в Украине. Наша задача - выявить, соответствует ли скорость в существующих сетях заявленной, где вообще нет покрытия, как социальные объекты в регионах имеют доступ к интернету.

Для этого мы используем все имеющиеся источники - данные официальной статистики, информацию регулятора, профильных ассоциаций, технические данные", - говорится в сообщении.

"С сегодняшнего дня мы запускаем сайт https://broadband.gov.ua/, который позволит жителям Украины присоединиться к этому делу. Сайт является прототипом будущей карты интернета Украины. Это - наш первый шаг, в дальнейшем https://broadband.gov.ua/ будет постоянно развиваться и наполняться новой информацией", - заявили в ведомстве.

На сайте broadband.gov.ua каждый может рассказать, есть ли у него интернет и с какой скоростью он работает.

Скорость соединения определяется автоматически, достаточно лишь зайти на сайт и пройти спидтест со своего компьютера или смартфона. Это можно сделать как анонимно, так и оставив свои данные.

Кроме этого, Минцифры собрала официальную статистику по подключению к интернету украинских школ и стремится с помощью сайта https://broadband.gov.ua/, эту информацию проверить.

"Учителя, ученики, родители, а также операторы интернета могут оставить на сайте свой отзыв о реальной ситуации с интернетом в школах. Наша задача - провести интернет в заведения, где вообще нет доступа, и обеспечить высокую скорость соединения в школах, которые уже подключены к сети", - отмечает пресс-служба Минцифры.

Министерство и в дальнейшем будет собирать официальную статистику по подключению социальных объектов к интернету.

"На очереди - больницы, участки полиции, библиотеки и др. И эту информацию мы также планируем проверить, как и данные о подключении в школах", - говорится в сообщении.

Экономическая правда