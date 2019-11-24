Разработка схемы теплоснабжения Киева обойдется в 17 миллионов гривен

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заказал ОП "Киевский областной экспертный центр энергоэффективности" ГП "Киивоблбудинвест" Киевской ОГА разработку Схемы теплоснабжения Киева на 10 лет за 17,09 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

До конца 2020 года должны разработать "Схему теплоснабжения Киева на период до 2030 года".

В частности проанализируют состояние системы централизованного теплоснабжения города, предоставят услуги и проведут расчеты по развитию, разработают и представят варианты оптимизации, сформируют перечень потенциальных проектов модернизации, выполнят графическую часть с помощью ресурсов электронной гидравлической модели системы теплоснабжения города, совместимой с софтом "Globema DH.GIS "на базе" GE Smallworld".

Госпредприятие должно учесть существующее и перспективное строительство, возможность использования возобновляемых видов топлива и альтернативных источников энергии и тому подобное.

Цена сделки на 5% ниже ожидаемой стоимости закупки в 18,00 млн гривен.

Три фирмы сразу не допустили к аукциону. Компания "Globema Sp. Z o.o." (Польша) якобы не подтвердила наличие аналогичного опыта, ООО "Атон Инжиниринг" - наличие софта, а ООО "Пикл Проджект" - того и другого, а также оборудования.

ГП "НИКТИ МГ" сначала допустили, а потом отклонили по решению АМКУ из-за жалобы "Globema Sp. Z o.o." из-за отсутствия экологической оценки в техническом задании.

Единственным допущенным конкурентом было Бахмутское ЧП "Техэнерго" директора Раисы Дутки из Полтавы с уставным капиталом 100 грн.

Соперник является основателем Бахмутского ООО "Украинский центр экологии и теплоэнергетики" ("УЦЭТ") вместе с прописанными в оккупированной Горловке Еленой Мазуркевич и Яной Дидковской.

Последняя также руководит полтавским ООО "Инженерный центр "Техэнерго" Виталия Дидковского из Горловки.