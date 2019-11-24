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В Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе

Воскресенье, 24 ноября 2019, 12:21

Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр сообщил, что аэропорт Львов за текущий год принял уже 2 млн пассажиров, тогда как год назад было меньше 1,6 млн пассажиров.

"Рост за год составит более 25%. Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - заявил он.

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Экономическая правда

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