В Украине один из самых высоких показателей динамики развития авиации в Европе
Воскресенье, 24 ноября 2019, 12:21
Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Министр сообщил, что аэропорт Львов за текущий год принял уже 2 млн пассажиров, тогда как год назад было меньше 1,6 млн пассажиров.
"Рост за год составит более 25%. Украина демонстрирует один из самых высоких показателей динамики развития авиации среди стран Европы", - заявил он.
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Экономическая правда
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