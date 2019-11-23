"Укртранснафта" потратила 175 миллионов на программное обеспечение
АО "Укртранснафта" 20 ноября обнародовало соглашение с ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" об услугах по программному обеспечению SAP на 174,58 млн гривен.
Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".
На срок до конца 2023 года, то есть на четыре года и три месяца заказали софт для создания и развертывания модулей и 11 функциональных модулей SAP S/4НANA, а также техническую и клиентскую поддержки по функциональным модулям.
В отчете о заключении договора нет других деталей, а сам договор не обнародован.
Напомним, с 2018 года "Нафтогаз Цифровые технологии" купил у ООО "САП Украина" софта SAP на 46,59 млн гривен.
Закупки провели за допороговой процедуре, поскольку "Нафтогаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".
Поэтому условия тендерной документации нельзя было обжаловать в АМКУ.
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