"Укртранснафта" потратила 175 миллионов на программное обеспечение

АО "Укртранснафта" 20 ноября обнародовало соглашение с ООО "Нафтогаз Цифровые технологии" об услугах по программному обеспечению SAP на 174,58 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

На срок до конца 2023 года, то есть на четыре года и три месяца заказали софт для создания и развертывания модулей и 11 функциональных модулей SAP S/4НANA, а также техническую и клиентскую поддержки по функциональным модулям.

В отчете о заключении договора нет других деталей, а сам договор не обнародован.

Напомним, с 2018 года "Нафтогаз Цифровые технологии" купил у ООО "САП Украина" софта SAP на 46,59 млн гривен.

Закупки провели за допороговой процедуре, поскольку "Нафтогаз Цифровые технологии" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Поэтому условия тендерной документации нельзя было обжаловать в АМКУ.