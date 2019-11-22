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Кабмин уволил главу Госэнергоэффективности

Пятница, 22 ноября 2019, 10:12

Кабинет министров распоряжением №1062 от 15 ноября уволил Сергея Савчука с должности председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению по соглашению сторон.

Об этом сообщает правительственный портал.

Другим распоряжением №1053 этого дня правительство решило провести конкурс на эту должность на пять лет с правом повторного назначения без конкурса еще на один срок.

Савчук возглавлял Госэнергоэффективности с 20 августа 2014 года.

Экономическая правда

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