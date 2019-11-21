Кабмин добавил Укрзализныцю и еще три компании в список стратегических объектов

Правительство добавило к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства 4 предприятия: Укрзализныцю, Трубный институт им. Я.Ю.Осады, UA:Суспільне и Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается, такое решение призвано актуализировать действующий перечень стратегических предприятий и усилить контроль за эффективным использованием и сохранением их имущества.

Таким образом, к действующему перечню стратегических 321 предприятий, правительственным решения включены объекты:

АО Укрзализныця -так как это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом



ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им Я. Осады, - отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально экономическое значение.



ПАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины - соответствует критерию стратегического предприятия так как количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком.



ДСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - отвечает сразу трем критериям стратегических предприятий, в частности: внесено в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и госзаказов.

Также правительство исключило из имеющегося перечня 39 объектов.

Из них: 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев, 4 объекта, на базе которых создано АО "Украинская железная дорога", которые приостановлены как юридические лица и 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованы путем присоединения к ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Отмечено, что на сегодняшний день законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Экономическая правда