Google ужесточит правила размещения политической рекламы

Google ограничит возможности таргетирования для политической рекламы на своих сервисах.

Об этом сообщают Ведомости, со ссылкой на сообщение компании.

При размещении политической агитации рекламодатели смогут определить целевую аудиторию только по трем параметрам – пол, возраст и место жительства с точностью до почтового индекса.

Им также разрешено будет использовать контекстный таргетинг – показывать свою рекламу людям, которых интересуют похожие темы.

Новые правила в течение недели начнут действовать в Великобритании, где в декабре пройдут досрочные парламентские выборы. До конца года они будут также введены для Евросоюза, а с января 2020 г. – для остальных стран.



Напомним, ранее Facebook представил новый набор инструментов для борьбы с манипуляциями на выборах и распространением фейков, также огрничения на политическую агитацию ввёл Twitter.