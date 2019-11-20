Правительство утвердило глав Держгеокадастра и Укртрансбезопасности
Кабинет министров утвердил победителей конкурсных отборов на государственные службы.
Об этом сообщает правительственный портал.
Главой Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, стал Башлык Денис Александрович.
До назначения он работал главным специалистом отдела международных отношений Департамента международного сотрудничества и рынка земель.
Главой Государственной службы по безопасности на транспорте стал Погорелый Александр Викторович.
Согласно данным Единого госреестра деклараций занимает должность генерального директора компании "Юниверсал Моторз Груп", занимающейся поставками запчастей и автомобилей и входит в состав корпорации "УкрАвто".
Экономическая правда
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