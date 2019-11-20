Генпрокуратура: Злочевскому расширили подозрение, производство остановлено

Подозрение собственнику "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министру экологии Николаю Злочевскому было расширено, добавилась статья о расхищении государственных средств в особо крупных размерах, при этом расследование вновь приостановлено в связи с его розыском.

Источник: Брифинг генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Прямая речь: "В производстве по Злочевскому была остановка в связи с розыском, производство было возобновлено, изменено ему подозрение и производство снова остановлено".

Детали: Генпрокурор уточнил, что в деле фактически ничего не произошло, кроме расширения подозрения Злочевскому.

Рябошапка уточнил, что в подозрении добавилась статья о расхищении госсредств в особо крупных размерах.

Информационно-статистической карточки о розыске Злочевского на сайте МВД нет.

Напомним:

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года.

Он выехал из Украины в конце 2014 года, после того как получил статус подозреваемого в незаконном обогащении в деле, которое расследовалось Генпрокуратурой. В начале 2015 года ГПУ объявила Злочевского в розыск.

В 2016 году с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

В начале февраля 2018 года Злочевский вернулся в Украину.

В январе тогоже года Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

НАБУ расследует уголовное производство по факту совершения неправомерных действий чиновниками Минэкологии времен президента Януковича при выдаче специальных разрешений на пользование недрами ряду предприятий, учредителем которых является Burisma Limited, а конечным бенефициарным владельцем – Злочевский.

В октябре 2019 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что Генпрокуратура пересматривает около 15 дел, касающихся компании "Бурисма".

Украинская правда