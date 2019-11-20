ЕЦБ забрал лицензию у "странного" австрийского банка, из-за отмывания украинских денег

Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Об этом говорится в заявлении Управления финансовых рынков Австрии (FMA), передает finclub.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Также сообщается, что надзор по Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.

"Однако ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков", - сообщили там.

При этом Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Ексголова НБУ Валерия Гонтарева утверждает, что австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании денег в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого "странного" частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

"Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно удивительных банках, и одним из этих абсолютно странных банков был Meinl Bank", - заявила она в интервью австрийскому журналу Profil.

По словам Гонтаревой, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме "back-to-back", которую часто используют для отмывания средств, "однако я не осознавала, насколько велика проблема".

Она также сообщила, что в целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в "странных" иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых - в Meinl Bank в Вене: "Meinl Bank был не единственным иностранным банком.

Но он был лидером. возможно миллиард долларов, а может меньше ".

Гонтарева отметила, что проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную "прачечную" для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда потом исчезали в рамках операций back- to-back.



Напомним, как стало известно в феврале 2019 антикоррупционная прокуратура Австрии расследует уголовное дело по подозрению в отмывании денег через Meinl Bank с 2016 года.

Как сообщалось следствие велось против 30 физических лиц и одного объединения.

Было отмечено, что через Meinl Bank вывели 38 млн дол из "Пивденкомбанка", 40 млн дол из "Терра Банка", 39,5 млн дол из "ВиЭйБи Банка", 62 млн евро из "Городского коммерческого банка" и 44 млн дол из банка "Киевская Русь