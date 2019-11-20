Без законов о казино и янтаре бюджет недополучит 4,5 миллиарда – Счетная палата

Поступления в государственный бюджет на 2020 год от игорного бизнеса и добычи янтаря на общую сумму 4,5 миллиарда гривен пока не подкреплены соответствующими законами.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты со ссылкой на главу ведомства Валерия Пацкана.

"Включение в государственный бюджет на 2020 год поступлений на основе еще не принятых законов о легализации игорного бизнеса и регулировании добычи янтаря создает риски непоступления соответствующих доходов", - сказал Пацкан.

По его словам, согласно госбюджету-2020, правительство рассчитывает получить в бюджет более 4 млрд грн от игорного бизнеса и 0,5 млрд грн от деятельности по добыче янтаря.

"Эти поступления в бюджет пока не подкреплены законодательными актами. Я хочу, чтобы мы увидели реальные законодательные акты. Надеюсь, что законы по игорному бизнесу и по янтарю будут проголосованы, и мы будем получать реальные поступления в бюджет", - подчеркнул он.

Пацкан отметил недопустимость включать в госбюджет поступления на основе еще не принятого законодательства.

"Недопустимо включать в бюджет дополнительные поступления от еще не принятых законодательных изменений. Для соблюдения сбалансированности бюджетных показателей на 2020 год следовало бы принять соответствующие законопроекты до утверждения бюджета на следующий год. Неприятие этих законов или принятие в другой редакции усиливает риск непоступления в государственный бюджет соответствующих доходов", - отметил председатель Счетной палаты.

Кроме того, добавил Пацкан, 12 млрд грн должны поступить в государственный бюджет от приватизации. Он выразил надежду, что в следующем году, в отличие от предыдущих, поступления по этой статье будут реальными, а не только запланированными.

Напоминаем:

Верховная Рада 18 октября зарегистрировала разработанный Кабинетом министров законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Ранее президент Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять закон о легализации игорного бизнеса.

Верховная Рада 12 ноября поддержала в первом чтении законопроект №2240, который предусматривает легализацию добычи янтаря и запрещает до начала 2021 года экспортировать необработанный янтарь-сырец.

Экономическая правда