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Курс валют: доллар и евро подорожали

Среда, 20 ноября 2019, 09:20

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 24,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,81 (на 19 ноября - 26,70 гривни).

Напомним:

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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