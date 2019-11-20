Курс валют: доллар и евро подорожали

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 6 копеек, установив его на 20 ноября на уровне 24,20 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,81 (на 19 ноября - 26,70 гривни).

Напомним:

19 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,16 - 24,20 гривни за доллар.

19 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,14 - 24,17 гривни за доллар.

Экономическая правда