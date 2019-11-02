Китай может ввести пошлины на товары из США на 3,6 миллиарда долларов

Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на 3,6 млрд долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Всемирная торговая организация заявила в пятницу, что Китай может ввести соответствующие пошлины на американскую продукцию объемом около 3,6 млрд долларов из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта торговой войны между двумя странами, которая продолжается последние полтора года, сообщает AP.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО, отмечает агентство Bloomberg.