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Китай может ввести пошлины на товары из США на 3,6 миллиарда долларов

Суббота, 2 ноября 2019, 15:41

Китай получил одобрение ВТО на введение пошлин на товары из США на 3,6 млрд долларов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Всемирная торговая организация заявила в пятницу, что Китай может ввести соответствующие пошлины на американскую продукцию объемом около 3,6 млрд долларов из-за несоблюдения правительством США антидемпинговых правил в отношении китайских товаров.

Это касается жалобы, поданной КНР почти шесть лет назад - задолго до старта торговой войны между двумя странами, которая продолжается последние полтора года, сообщает AP.

Размер компенсационных пошлин является третьим по величине за всю историю существования ВТО, отмечает агентство Bloomberg.

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Китай США

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