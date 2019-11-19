Украинские промышленники испытали экзоскелеты

В энергетическом холдинге ДТЭК протестировали использования экзоскелета в работе шахтеров и энергетиков.

Об этом сообщает официальная страница компании в Facebook.

Экзоскелет это прибор, который дублирует опорно-двигательный аппарат человека, усиливая его физические нагрузки.

"Экзоскелет появился на мировом рынке недавно, но его уже активно тестируют международные промышленные компании: BMW, Nissan, Siemens-Gamesa. Мы тоже испытали экзоскелет на предприятиях в рабочих условиях и получили довольно положительные предыдущие отзывы.

Теперь мы проанализируем результаты тестирования, чтобы понять, сможет ли разработка снизить уровень травматизма и повысить производственную эффективность", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.



Экономическая правда