Все разделы
Укр / Рус

Украинские промышленники испытали экзоскелеты

Вторник, 19 ноября 2019, 17:55

В энергетическом холдинге ДТЭК протестировали использования экзоскелета в работе шахтеров и энергетиков.

Об этом сообщает официальная страница компании в Facebook.

Экзоскелет это прибор, который дублирует опорно-двигательный аппарат человека, усиливая его физические нагрузки.

"Экзоскелет появился на мировом рынке недавно, но его уже активно тестируют международные промышленные компании: BMW, Nissan, Siemens-Gamesa. Мы тоже испытали экзоскелет на предприятиях в рабочих условиях и получили довольно положительные предыдущие отзывы.

Теперь мы проанализируем результаты тестирования, чтобы понять, сможет ли разработка снизить уровень травматизма и повысить производственную эффективность", - сказал директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.


Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

ДТЭК

powered by lun.ua
Материалы по теме
ДТЭК Ахметова впервые разместил "зеленые" евробонды на 325 миллионов евро 6 ноября 2019, 15:18
ДТЭК Ахметова запустил ветровую электростанцию ​​в Запорожской области 1 ноября 2019, 13:37
ДТЭК Ахметова запустил вторую по мощности солнечную электростанцию ​​в Европе 31 октября 2019, 16:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!