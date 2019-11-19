Новый глава Укравтодор про коррупционеров: Лучше уходите самостоятельно

Новый глава Укравтодор намерен уволить руководителей служб автомобильных дорог, которые были задействованы в коррупционных схемах.



Об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Алексеем Гончаруком и министром инфраструктуры Владиславом Криклием брифинге

"У нас много информации. Те, кто был задействован в каких-то схемах, лучше уходите самостоятельно", - сказал он.

При этом Гончарук выразил мнение о необходимости сокращения большей части руководителей Служб автодорог.

"Я бы принимал решение очень быстро. Особенно относительно лиц, о которых есть информация, что они задействованы в схемах. И, наоборот, принимал бы людей, порядочных и долго работающих на государство... Если где-то в областях или в центральном аппарате есть какие-то группы влияния, решительно от них избавляйтесь", - сказал он обращаясь к Кубракову.

Кубраков с 2014 года являлся советником мэра Киева в IT сфере, занимал должность исполнительного директора ассоциации "Информационные технологии Украины", возглавляет сектор "IT и Телеком" в Офисе эффективного регулирования (BRDO).

Он также является членом Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Нардеп является, в частности, автором законопроекта об аудите безопасности дорог, подписанного 13 ноября президентом Владимиром Зеленским.



Напомним:



16 ноября Александра Кубракова объявили победителем конкурса на должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.



Гончарук назвал три приоритетные задачи нового главы Укравтодор - объявления международного тендера на достройку запорожского моста, большое строительство дорог и борьба с коррупцией.