В Укрзализныце ответили на заявление Гончарука о "дикой коррупции"

В Укрзализныце заявили, что компания за последние 2 года "заметно улучшила финансовый результат и повысила свою прозрачность".

Об этом говорится в отчете наблюдательного совета Укрзализныци о результатах управления, который УЗ опубликовала после заявлений премьера о "дикой коррупции".

"Вся финансовая, инвестиционная и аудиторская отчетность сейчас публикуется онлайн. Компания вернулась к прибыльности, которую демонстрирует на протяжении последних 2 лет, не получая при этом государственных субсидий за убыточные пассажирские перевозки, и остается крупным налогоплательщиком.

Мы удачно разместили еврооблигации на сумму 500 млн долларов США, что позволило в значительной степени снизить расходы на финансирование", - говорится в отчете.

Отмечается, что с целью искоренения коррупции компания на конкурсной основе провела отбор трех новых руководителей: директора по закупкам, руководителя по комплаенс и руководителя по управлению рисками.

"Они в тесной координации будут работать над дальнейшим улучшением прозрачности и централизацией системы закупок, обеспечением четкого соответствия всех процессов и действий правилам компании, выявлением всех рисков с целью их смягчения, включая коррупционные риски и другие слабые места компании.

Мы начали внутреннюю анонимную горячую линию, на которую работники могут сообщать о случаях коррупции. Вскоре будет внедрена внешняя анонимная горячая линия для общественности", - отметили в УЗ.

"Компания тесно сотрудничает и усиливает взаимодействие с правоохранительными органами, в частности с целью противодействия организованной преступности, которая пронзила Укрзализныцю за годы существования. АО "Укрзализныця" взаимодействует с детективами из Национального антикоррупционного бюро и содействует в проведении ими расследований", - заявили в наблюдательном совете.

"Несмотря на то, что многое сделано, мы признаем, что сделать надо еще больше, и в этом контексте мы приветствуем любую конструктивную критику и указания нам на недостатки как ценный вклад в улучшение показателей компании", - подчеркнули в наблюдательном совете.

Напомним:

Премьер Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров в ближайшее время примет решение о смене руководства "Укрзализныци", поскольку менеджмент злоупотребляет своим положением.

"Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно.

Главная претензия к ним – коррупция в "Укрзализныце", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что "Укрзализныця" "очень неэффективная и убыточная". В частности, по словам Гончарука, "почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили".