В приложении "Kyiv Smart City" появятся оповещения о дорожных работах

Приложение "Kyiv Smart City" в ближайшее время будет автоматически сообщать о дорожных ремонтных работах, а позже - об отключении электроэнергии в доме.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевсовета.

"Система напомнит, если срок действия купленного QR-билета заканчивается. В дни общегородских мероприятий пользователям приходят сообщения о перекрытии дорог и изменении маршрутов общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчики также запустили в приложении раздел "Афиша мероприятий". Для удобства созданы три подразделения: "Культурные мероприятия", "Отдых", "Образовательные мероприятия".

"При включенной геолокации пользователи могут выбирать события по таким параметрам, как время, популярность и место проведения. А если активный киевлянин хочет поместить в приложение собственное мороприятие - он получит такую ​​возможность.

Необходимо лишь создать ивент на ресурсе kyivmaps, который интегрирован в приложение, и в разделе "Афиша" все пользователи программы увидят новосозданное мероприятие. В 2020 году развитие приложения продолжится", - пояснили в Киевсовете.

"Для того, чтобы поместить город в смартфон, была создана платформа реестров, в частности, реестр жителей, а также внедрены десятки информационных систем. Сейчас десятки специалистов создают технические решения для внедрения новых сервисов платформы.

В ближайшее время планируется предоставить пользователям возможность записать ребенка в детский сад, оплатить штраф за парковку, написать онлайн-петицию, зарегистрировать любимца в реестре домашних животных, написать обращение в Контактный центр 15-51, проголосовать за проекты Общественного бюджета и разработать сервис "Активный киевлянин" , - заявил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

Сообщается, что приложение "Kyiv Smart City" загрузили уже более 130 тысяч пользователей.

Экономическая правда