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Киев выделит 83 миллиарда за 5 лет на развитие транспорта

Воскресенье, 17 ноября 2019, 10:00
 

Депутаты Киевского городского совета утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019-2023 годы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть — 76,1 млрд — будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов", - отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой.

"Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", - сообщил Шпилевой.

Отмечается, что программа направлена ​​на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

Кроме указанного, программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.

Согласно паспорту программы, в 2019 году на транспортную инфраструктуру потратят 4,4 млрд грн, в 2020 году — 14,08 млрд, в 2021 году — 20,98 млрд грн, в 2022 году — 21,93 млрд, в 2023 году — 22,04 млрд.

Экономическая правда

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Киев транспорт авто

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