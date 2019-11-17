В Киеве начали разработку стратегии теплоснабжения города до 2030 года

В Киеве создали рабочую группу для разработки энергетической стратегии до 2030 года с ориентиром на повышение энергоэффективности и экологических показателей.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По словам Пантелеева, учитывая специфику столичного теплоэнергетического комплекса, возможности киевских ТЭЦ производить значительные объемы электроэнергии, речь идет о создании энергетической стратегии.

По результатам конкурса определен разработчик схемы теплоснабжения, а также к совместной работе приглашены компании и специалисты из США и Германии.

Пантелеев напомнил, что в прошлом году городская власть вернула в управление теплоэнергетический комплекс и начала процесс его модернизации.

"В прошлом году мы вернули имущество, что почти 17 лет находилось в пользовании коммерческой компании "Киевэнерго". Это две мощные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Мусоросжигательный завод "Энергия", 2,7 тыс. км теплосетей, 4 станции теплоснабжения, 183 котельные, 2946 тепловых пунктов, 19 насосных станций и тому подобное", — сказал он.

"Мы провели полноценный отопительный сезон, детально изучили техническое и финансовое состояние комплекса. Это дало нам фактические данные для работы над новой энергетической стратегией и схемой теплоснабжения, что станут дорожной картой для модернизации систем генерации и транспортировки тепла, их оптимизации с учетом современных стандартов", – сообщил Пантелеев.

"В процессе разработки Проект USAID по энергетической безопасности в Украине будет оказывать техническую поддержку, приглашены представители проекта GIZ "Реформа в сфере энергоэффективности Украины", – сообщил Пантелеев.

Он напомнил, что в конце 2018 года Киев подписал Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию по международному сотрудничеству в сфере модернизации и развития теплоэнергетического комплекса столицы.

Экономическая правда