Сооснователь Википедии запустил соцсеть без рекламы
Сооснователь Википедии Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, которая будет работать на пожертвования и без рекламы
Об этом сообщает Лига.tech с ссылкой на Financial Times.
Уэйлс планирует, что площадка сможет конкурировать с фейсбуком и твиттером за счет качественного контента. WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, чтобы обойтись без рекламы.
По словам Уэйлса, именно реклама - главная проблема соцсетей, которые строят на ней бизнес-модель. В итоге пользователи получают информацию низкого качества.
Успех Netflix и Spotify Уэйлс считает доказательством готовности пользователей платить за значимый для них контент.
Лента WT: Social обновляется исходя из хронологии постов. В то время как фейсбук формирует ленту с учетом количества лайков и комментариев.
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