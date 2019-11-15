Сооснователь Википедии запустил соцсеть без рекламы  

ITC.ua

Сооснователь Википедии Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, которая будет работать на пожертвования и без рекламы



Об этом сообщает Лига.tech с ссылкой на Financial Times.

Уэйлс планирует, что площадка сможет конкурировать с фейсбуком и твиттером за счет качественного контента. WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, чтобы обойтись без рекламы.

ITC.ua

По словам Уэйлса, именно реклама - главная проблема соцсетей, которые строят на ней бизнес-модель. В итоге пользователи получают информацию низкого качества.

Успех Netflix и Spotify Уэйлс считает доказательством готовности пользователей платить за значимый для них контент.

Key4biz

Лента WT: Social обновляется исходя из хронологии постов. В то время как фейсбук формирует ленту с учетом количества лайков и комментариев.