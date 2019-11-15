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Сооснователь Википедии запустил соцсеть без рекламы  

Пятница, 15 ноября 2019, 11:53
 
ITC.ua

Сооснователь Википедии Джимми Уэйлс запустил социальную сеть WT: Social, которая будет работать на пожертвования и без рекламы

Об этом сообщает Лига.tech с ссылкой на Financial Times.

Уэйлс планирует, что площадка сможет конкурировать с фейсбуком и твиттером за счет качественного контента. WT: Social будет существовать на пожертвования пользователей, чтобы обойтись без рекламы.

 
ITC.ua

По словам Уэйлса, именно реклама - главная проблема соцсетей, которые строят на ней бизнес-модель. В итоге пользователи получают информацию низкого качества.

Успех Netflix и Spotify Уэйлс считает доказательством готовности пользователей платить за значимый для них контент.

 
Key4biz

Лента WT: Social обновляется исходя из хронологии постов. В то время как фейсбук формирует ленту с учетом количества лайков и комментариев.

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