На Львовской ж/д майнили криптовалюту за счет УЗ

Департамент безопасности "Укрзализныци" вместе с правоохранителями обнаружил на Львовской железной дороге майнинговую ферму криптовалюты, работавшую на электроэнергии компании.

Как сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности УЗ Олег Назарук, ее организовали сотрудники филиала, передает ЦТС.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлены более 100 единиц компьютерного оборудования, осуществлявших генерирование биткоинов. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - заявил Назарук.

Материалы проверки направлены в Тернопольское отделение полиции ГУ НПУ в Тернопольской области. По результатам проверки возбуждено уголовное производство.