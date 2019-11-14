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В Польше ждут американский газ, для дальнейшей продажи в Украину

Четверг, 14 ноября 2019, 19:01
 

Сжиженный газ из США, который предназначен для дальнейшей транспортировки в Украину, через несколько дней прибудет в польский терминал на побережье Балтийского моря.

Об этом сообщил вице-президент польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, информирует Украинформ с ссылкой на Biznesalert.pl

"Газ сейчас в дороге, прибудет в порт примерно 19 ноября",- сообщил Возняк.

По его словам, газ будет поставляться в Украину для партнера PGNiG – компании ERU Trading.

Отмечается, что ERU Trading является одной из крупнейших частных газовых компаний в Украине, которая действует на украинском газовом рынке с 2015 года. С 2016 года она начала сотрудничать с PGNiG по импорту природного газа из Польши.

Напомним, в августе 2019 года PGNiG приобрела груз сжиженного газа из США, а затем после регазификации продала его украинской компании "Энергетические ресурсы Украины".

Экономическая правда

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