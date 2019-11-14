Минфин объяснил функции созданного Долгового агентства

С созданием Долгового агентства, операционная деятельность по госдолгу переходит к созданному органу, а Министерство финансов в рамках управления государственным долгом, будет определять только стратегические цели для агентства.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина и опубликовала функции нового агентства.

В Минфине отмечают, что на данный момент полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью относятся к компетенции Министерства финансов.

Такая модель работает, однако ее эффективность сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит эффективная реализация долговой политики.

Минфин заявляет, что переход к новому формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей:

Во-первых, работая как отдельный центральный орган исполнительной власти, Долговое агентство не будет зависеть от политических факторов, что важно для повышения доверия инвесторов и прогнозируемости процессов управления государственным долгом в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, институциональная способность, которой будет наделено Долговое агентство, позволит более комплексно и эффективно применять инструменты по управлению государственным долгом.

Благодаря этому, потребности правительства в финансовых ресурсах будут обеспечиваться на наиболее выгодных для страны условиях и с учетом долгосрочных рисков.

В-третьих, Долговое агентство сможет использовать усовершенствованные механизмы управления ликвидностью применяя современные рыночные инструменты.

Это в свою очередь, позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов, обеспечив эффективное использование временно свободных средств с формированием дополнительных доходов бюджета

"Создание Долгового агентства - ответ на требования времени и следствие взвешенного анализа текущей ситуации, соответствующей лучшим международным практикам.

Введение агентской модели управления, как наиболее эффективной, будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики", - отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Отмечается, что поддержаная сегодня парламентом модель управления государственным долгом десятилетиями успешно функционирует в таких странах Европейского союза как, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Швеция и др.

Экономическая правда