Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro

Apple представила MacBook Pro 16″ 2019 — самый большой ноутбук Apple с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году, модель получила новый дизайн, большой экран с тонкими рамками, новые процессоры, и новую клавиатуру Magic Keyboard.



Об этом сообщает ITC со ссылкой на официальные источники.



MacBook Pro 16″ 2019 получил 16-дюймовый дисплей Retina с тонкими рамками и разрешением 3072х1920 пикселей. Дисплей поддерживает технологии Wide Color (P3) и True Tone, а также характеризуется максимальной яркостью 500 кд/м²

В основе лежат процессоры Intel Core предыдущего 9‑го поколения (Coffee Lake) — 6-ядерный Core i7 или 8-ядерный Core i9.

По словам Apple, новый MacBook Pro 16″ 2019 с 8-ядерным Core i9 в 2,1 раза производительнее 15-дюймового на 4-ядерном процессоре Core i7.

За обработку графики отвечает дискретный адаптер AMD Radeon Pro 5300M или Radeon Pro 5500M с 4 или 8 ГБ видеопамяти. В стандартных конфигурациях установлены SSD-накопители емкостью 512 гигабайт и один терабайт, а объем ОЗУ DDR4-2666 МГц составляет 16 ГБ.

Но при желании можно расширить ОЗУ до 64 ГБ и установить SSD на целых 8 терабайт (впервые в истории линейки).

Благодаря элементу увеличенной емкости (100 Вт*ч, в комплект ЗУ мощностью 96 Вт) автономность достигает 11 часов в режиме просмотра сайтов по беспроводной сети. Стоит также упомянуть веб-камеру 720p, массив из трех микрофонов для записи звука "студийного качества" и стереосистему из шести громкоговорителей с поддержкой Dolby Atmos.





Прием предварительных заказов на сайте Apple уже начался. Стартовая цена 16-дюймового MacBook Pro в США такая же, как была у 15-дюймовой модели, которую сняли с продажи — 2400 долларов. Версия в максимальной комплектации обойдется в $6099.