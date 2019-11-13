Украинский рынок новых авто вырос почти на треть

В октябре 2019 года украинцы купили 9 тысяч новых автомобилей на 270 миллионов долларов - по сравнению с октябрем прошлого года продажи выросли на 29%.

Об этом сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.

Отмечается, что самой популярной маркой в ​​Украине было Renault, которых зарегистрировали 1900 авто на сумму 30 млн долларов.

Больше всего новых машин купили киевляне - жители столицы приобрели 3,8 тыс машин на сумму 120 млн долларов. Наименьшее количество авто зарегистрировали в Ровно - 73 автомобиля общей стоимостью 2,4 млн долларов.

"Среди компактных авто чаще всего покупали Peugeot 108. В B-классе лидером стало Renault Sandero. Самая популярная модель в C-классе - седан Renault Logan, который оказался самым популярным среди всех классов.

Лифтбек Skoda Octavia чаще всего покупали среди машин класса D. Лидером E-класса была Toyota Camry. В F-классе бестселлером стал Mercedes S-Class. Среди внедорожников больше продаж получил кроссовер Kia Sportage", - говорится в сообщении.

Сообщается, что количество купленных за месяц внедорожников превысила 6 тыс авто, а легковых - 3 тыс. Каждый пятый автомобиль, который зарегистрировали в октябре, имел стоимость более 35 тыс долларов без учета стоимости дополнительного оборудования. Еще 29% машин стоили дешевле 17 тыс долларов.

В январе-сентябре этого года украинцы приобрели 61 тыс новых автомобилей. Общая сумма расходов в первые 9 месяцев текущего года составила 2 млрд долларов.

Экономическая правда