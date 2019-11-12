Бахматюк: я встречался с Богданом, но большого восторга там не было
Владелец ВиЭйБи Банка Олег Бахматюк заявил, что общался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом по поводу рефинансирования своего банка, но договоренностей не достиг.
Об этом он сообщил в интервью ЭП.
"Я встречался с Андреем Богданом. И по вопросу рефинансу, и по другому вопросу. А именно о создании компании для работы с Китаем. Мы хотели решить вопрос с финансовыми возможностями, сделать что-то хорошее для государства", - заявил Бахматюк.
"Сошлись на том, что будем работать с Фондом гарантирования и всеми остальными. А потом, насколько я понимаю, то переигралось. Большого восторга там не было", - резюмировал Бахматюк.
Напомним:
Вечером 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании по делу миллиардного рефинансирования НБУ, перед самым банкротством получил "ВиЭйБи банк" Олега Бахматюка.
Были задержаны семь человек. Нацбюро отметило, что среди них - бывшие и действующие чиновники Национального банка и "ВиЭйБи банка", а также менеджеры частных компаний, связанных с Бахматюком.
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Экономическая правда
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