Бахматюк: я встречался с Богданом, но большого восторга там не было

Владелец ВиЭйБи Банка Олег Бахматюк заявил, что общался с руководителем Офиса президента Андреем Богданом по поводу рефинансирования своего банка, но договоренностей не достиг.

Об этом он сообщил в интервью ЭП.

"Я встречался с Андреем Богданом. И по вопросу рефинансу, и по другому вопросу. А именно о создании компании для работы с Китаем. Мы хотели решить вопрос с финансовыми возможностями, сделать что-то хорошее для государства", - заявил Бахматюк.

"Сошлись на том, что будем работать с Фондом гарантирования и всеми остальными. А потом, насколько я понимаю, то переигралось. Большого восторга там не было", - резюмировал Бахматюк.

Напомним:

Вечером 11 ноября Национальное антикоррупционное бюро заявило о задержании по делу миллиардного рефинансирования НБУ, перед самым банкротством получил "ВиЭйБи банк" Олега Бахматюка.

Были задержаны семь человек. Нацбюро отметило, что среди них - бывшие и действующие чиновники Национального банка и "ВиЭйБи банка", а также менеджеры частных компаний, связанных с Бахматюком.

Читайте подробнее: Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию



Экономическая правда