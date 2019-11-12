В Мининфраструктуры анонсировали открытие новых ж/д маршрутов

В 2020 году Министерство инфраструктуры планирует обновить подвижной состав Укрзализныци, электрифицировать 110 км пути для ускорения движения поездов, после чего запустить новые маршруты.

Об этом заявил министр инраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба Кабмина.

Он рассказал, что в планах министерства на 2020 год - приобретение Укрзализныцей 2000 грузовых и 26 пассажирских вагонов, заключение договоров на 40 тепловозов и 200 электровозов, электрификация 110 км пути для ускорения движения поездов, локализация производства тяги в Украине, что позволит создавать новые рабочие места.

После обновления подвижного состава планируется открытие новых маршрутов. В частности, в пределах Украины: Ужгород - Херсон через Николаев, Кривой Рог, Запорожье - Ивано-Франковск через Днепр, Запорожье - Черновцы, Киев - Ковель, Киев - Запорожье через Кривой Рог, Лисичанск - Одесса, Киев-Николаев - Херсон.

В сообщении, в частности со странами ЕС и Республикой Беларусь, планируются: маршруты в Польшу, присоединение к поезду 4 столиц - 5 столицы (Таллинн), Львов - Минск через Ковель и Брест, Гомель - Киев.

В министерстве также обещают улучшить уровень сервиса и комфорта для пассажиров. В частности, запланирована замена освещения в вагонах, обновление постельного белья, совершенствование системы уборки в поездах.

Экономическая правда