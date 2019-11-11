Российский суд отменил заочный арест Фукса

Московский горсуд отменил постановление Таганского райсуда о заочном аресте владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева.

По словам Мусаева, суд отправил дело на новое рассмотрение.

Отметим, что 11 октября Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Фукса в виде заочного ареста.

Напомним:

В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса.

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