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Украина и Катар договорились о либерализации авиасообщения

Понедельник, 11 ноября 2019, 16:49

Украина и Катар подписали протокол к договору о воздушном сообщении между странами, который должен упростить авиакомпаниям внедрения новых авиарейсов между государствами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Мы либерализируем воздушное сообщение между Украиной и Государством Катар.

Подписание сегодняшнего протокола позволит расширить доступ авиапредприятий обеих стран к рынку авиаперевозок, устранит ограничения по количеству выполняемых рейсов, типов воздушных судов, а также пунктов назначения на территориях обеих стран", - заявил министр Владислав Криклий.

В Мининфраструктуры ожидают, что подписание протокола будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма и дальнейшему расширению географии полетов авиакомпаний.

Напомним, с 2 ноября 2018 года между Украиной и Катаром заработал полноценный безвизовый режим.

Экономическая правда

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авиа Украина Катар

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