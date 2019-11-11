Больше всего денежных переводов украинцы получают из США - Приватбанк

В 2019 году украинцы получают больше денежных переводов из США - более 17% (141 миллионо долларов) от общего объема переводов.

Об этом заявила заместитель руководителя направления "Международные переводы" Приватбанка Мария Страшко, передает пресс-служба банка.

Отмечается, что доля Приватбанка в общем объеме выплат денежных переводов в стране составляет 49,8%.

Если сравнивать с 2018 годом, доля США в рейтинге стран-доноров возросла на 3%.

"Вторым в рейтинге стран-доноров переводов остается Израиль (14%, 114 млн долларов), на третьем месте оказалась Италия (9%, 78 млн долларов)

В пятерке лидеров также Россия (8%, 69 млн долларов) и Польша (7%, 56 млн долларов)", - говорится в сообщении.

В Приватбанке заявляют, что украинцы чаще всего отправляют деньги в Россию (28%, 49 млн долларов), Грузию (11%, 19 млн долларов) и Азербайджан (7%, 11 млн долларов).

"Впервые в пятерку крупнейших реципиентов валютных переводов из Украины в этом году попали Китай и Узбекистан, доля которых составляет 6% и 5% соответственно. По данным Приватбанка, его доля на рынке отправления переводов за границу в 2019 году сохранилась на уровне 62%" , - говорится в сообщении.

Экономическая правда