Премьер анонсировал аэрофотосъемку всей Украины

Весной 2020 года планируется провести аэрофотосъемку всей территории Украины, до конца текущего года планируется завершить ортофотосъемку 2 областей - Волынской и Львовской.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании согласительного совета парламента.

"В этом году планируется завершить съемку Львовской и Волынской областей, а в начале весны следующего года - всей территории Украины. Это обеспечит нам принципиально другого качества информацию, данные, чтобы организовать земельные отношения", - сказал Гончарук.

"Задача №1 Гогеокадастра - до конца 2020 года сделать облет всей территории Украины и завершить создание цифровой модели территории Украины.

Мы уже проводим облет Волынской и Львовской областей, чтобы сформировать высокоточные ортофотопланы с разрешением 1:10 000 - по европейскому стандарту.

Главный вызов, который перед нами стоит - объединить реестр недвижимого имущества с государственным земельным кадастром", - добавил премьер.

Также он представил законопроект №2370 - о национальной инфраструктуре геопространственных данных.

"Важнейший проект, который позволит нам в Украине создать современную информационную систему для работы с геопространственными данными - информации о земле, леса, водные объекты, недра", - отметил он.

Экономическая правда