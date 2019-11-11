"Нафтогаз" закупил облачных услуг на 1 миллион долларов
Понедельник, 11 ноября 2019, 12:28
IT-дочка "Нафтогаза" - ООО "Нафтоаз Цифровые Технологии" - закупила у киевской компании "Де Ново" облачных услуг на 24,9 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте ProZorro в объявлении по 2 ноября.
Срок оказания услуг: 1 ноября 2019 - 1 ноября 2020.
Отмечается, что в тендере был только один участник. Тендерная документация также отсутствует.
В комментарии на Facebook Анатолий Вовнюк, который на момент основания "Нафтогаз Цифровые Технологии" в 2018 году был ее руководителем, сообщил, что группа "Нафтогаз" в части IT "движется именно так, как и было запланировано в стратегии, которую мы с командой разработали".
Экономическая правда
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