"Метинвест" Ахметова–Новинского возобновил поставки угля из России

Авдеевский коксохимический завод холдинга "Метинвест" получил согласование на поставки угля от российской компании "Северсталь менеджмент".

Об этом стало известно Экономической правде из данных Министерства экономического развития Российской Федерации.

Согласно таблице, в ноябре 2019 года "Северсталь менеджмент" поставит украинскому предприятию три вида угольного концентрата производства компании "Воркутауголь" общим объемом 70 тысяч тонн.

Из них 10 тыс тонн угля марки ГЖО, 30 тыс тонн - марки 1Ж и 30 тыс тонн — марки 2Ж.

В последний раз подобный импорт осуществлялся в начале лета этого года.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

Экономическая правда