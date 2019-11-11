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Курс валют: гривня укрепилась к отметке 24,5 за доллар

Понедельник, 11 ноября 2019, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 1 копейку, установив его на 11 ноября на уровне 24,50 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,04 (на 8 ноября - 27,15 гривни).

Напоминаем:

8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,48 - 24,51 гривни за доллар.

Экономическая правда

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