Дубилет предлагает отказаться от защищенных правительственных стационарных телефонов

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонная связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.

Об этом он сказал в интервью "24 каналу".

По его словам, речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий - отдельный телефон.

Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.

Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.

"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", - заявил Дубилет.

Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.