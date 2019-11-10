Дубилет предлагает отказаться от защищенных правительственных стационарных телефонов
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонная связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.
Об этом он сказал в интервью "24 каналу".
По его словам, речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий - отдельный телефон.
Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.
Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.
"Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение", - заявил Дубилет.
Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.
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