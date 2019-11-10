SkyUp выполнила первый рейс Львов-Париж
Украинский лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines 9 ноября выполнила свой первый рейс по маршруту Львов-Париж (аэропорт Бове).
Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов".
Согласно расписанию, полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, а до центра Парижа будет курсировать шаттл-автобус, который отправляется через 20 минут после прибытия самолета. Время в пути до города - чуть более часа.
Отмечается, что минимальная стоимость перелета в одну сторону, по состоянию на 9 ноября, составляет 1665 гривен.
Рейс Львов-Париж авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала 2 октября.
Напомним:
Украинский лоукостер SkyUp Airlines 17 октября выполнил первые рейсы Львов – Прага и Харьков – Прага.
Экономическая правда
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