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SkyUp выполнила первый рейс Львов-Париж

Воскресенье, 10 ноября 2019, 14:37

Украинский лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines 9 ноября выполнила свой первый рейс по маршруту Львов-Париж (аэропорт Бове).

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов".

Согласно расписанию, полеты будут проходить по средам и субботам в аэропорт Бове, а до центра Парижа будет курсировать шаттл-автобус, который отправляется через 20 минут после прибытия самолета. Время в пути до города - чуть более часа.

Отмечается, что минимальная стоимость перелета в одну сторону, по состоянию на 9 ноября, составляет 1665 гривен.

Рейс Львов-Париж авиакомпания SkyUp Airlines анонсировала 2 октября.

Напомним:

Украинский лоукостер SkyUp Airlines 17 октября выполнил первые рейсы Львов – Прага и Харьков – Прага.

Экономическая правда

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