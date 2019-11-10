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Предприниматели пикетируют съезд "Слуги народа" с требованием отменить электронные чеки

Воскресенье, 10 ноября 2019, 12:09

Представители общественной организации "Союз защиты предпринимателей" и представители микро, малого и среднего бизнеса проводят под КВЦ "Парковый" мирную неполитическую акцию #SaveФОП/#ЗащитиФОП.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Пока что под "Парковым" собралось около 30 участников, но люди продолжают подходить.

Пикет проходит спокойно, его участники держат в руках плакаты "Не дадим уничтожить упрощенную систему", "Я не лох! # SaveФОП", "Президент, держи слово!", "Нет законам №128, 129!", "Отменить убийственные законы № 128, 129", - говорится в сообщении.

Активисты отмечают, что главная цель мероприятия - донести до представителей партии "Слуга народа" требования микропредпринимательства: отменить законы №128, 129, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.

По словам активистов, пока есть шанс убедить народных депутатов инициировать законопроект, который бы отменил (признал утратившими силу) законы №128-IХ и 129-IX.

 
Фото: hromadske

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.

Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

Программное приложение не освобождает предпринимателя от отчетности. Бизнес обязуется в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.

Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного. Клиент может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.

Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар, дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить "кэшбек" в размере 150% от стоимости товара.

Часть этого штрафа получает сам покупатель, а другую часть - государство.

Если чек не был выдан вообще - предприниматель получает штраф 850 грн за первое нарушение, и не менее 1700 грн за следующее.

Кроме того, с 1 января 2021 повышается с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальный порог годового дохода физического лица - предпринимателя на упрощенной системе налогообложения, который может относиться ко II группе плательщиков единого налога.

Рекомендуем почитать: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек".

Экономическая правда

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