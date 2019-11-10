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СБУ блокировала незаконный экспорт древесины на миллионы гривень

Воскресенье, 10 ноября 2019, 11:30

Служба безопасности блокировала экспорт незаконно вырубленной древесины и предотвратила миллионные убытки экономике государства.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Злоумышленники из Ивано-Франковской области и Буковины в течение 2019 года противоправно переправили за границу более 2 тісяч кубометров древесины хвойных пород. Для легализации незаконно вырубленного леса они использовали украденные у реальных предпринимателей или поддельные товарно-транспортные накладные о происхождении продукции.

На их основе изготавливались сертификаты для оформления таможенной документации. Часть древесины вывозилась за границу вне таможенного контроля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков правоохранители изъяли документы, подготовленные фигурантами дела для легализации и вывоза за пределы Украины незаконно срубленной древесины на сумму более 3 млн гривен.

 
 

Уголовное производство начато по ст. 364-1 УК (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), проводятся следственные действия.

Экономическая правда

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СБУ экспорт

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