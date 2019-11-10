Франция установила экологическое и климатическое чрезвычайное положение

Во Франции вступил в силу закон об энергетике и климате, который устанавливает "экологическое и климатическое чрезвычайное положение" и предусматривает меры по достижению углеродной нейтральности страны до 2050 года.

Закон в субботу, 9 ноября, опубликовали во французском издании Journal Officiel, передает DW.

Закон, в частности, предусматривает уменьшение потребления ископаемого топлива на 40% (а не на 30%, как планировалось ранее). Кроме этого, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции.

В то же время уменьшение сектора атомной энергетики на 50%, ранее запланированное на 2025 год, перенесли на 2035 год.

Законом также предусматривается активное расширение биогазовой энергетики и введение программы обновления энергоснабжения жилого сектора. Планируется, что во Франции ежегодно будет проводиться оценка энергопотребления жилых помещений и стоимости ремонта тех из них, которые потребляют слишком много тепла.

Отмечается, что окончательную редакцию климатического закона приняли на Национальном собрании 26 сентября после того, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата 8 августа опубликовала отчет о катастрофических последствиях изменений климата.