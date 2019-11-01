Стриминговий сервис Apple TV+ запустили в Украине и еще 106 странах мира
Американская компания Apple 1 ноября запустила стриминговий сервис Apple TV+ в 107 странах, включая Украину.
Об этом сообщается на сайте компании.
Apple TV+ - сервис подписки с полностью оригинальным контентом по цене 4,99 доллара в месяц. Доступ могут получить до шести членов семьи.
Отмечается, что стриминговий сервис доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах, а также на сайте tv.apple.com. Приложение Apple TV можно найти на некоторых моделях телевизоров Samsung Smart TV.
Сериалы выходят на английском языке. Доступные озвучки на французском, немецком, итальянском, японском, португальском, испанском и некоторых других языках. Также можно включить субтитры, которые, в частности, доступны на русском и украинском языках.
Пока на платформе представлены девять телешоу, в том числе сериалы "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, "Видеть" с Джейсоном Момоа, "Ради всего человечества", "Дикинсон" и другие.
Экономическая правда
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