Стриминговий сервис Apple TV+ запустили в Украине и еще 106 странах мира

Американская компания Apple 1 ноября запустила стриминговий сервис Apple TV+ в 107 странах, включая Украину.

Об этом сообщается на сайте компании.

Apple TV+ - сервис подписки с полностью оригинальным контентом по цене 4,99 доллара в месяц. Доступ могут получить до шести членов семьи.

Отмечается, что стриминговий сервис доступен в приложении Apple TV на iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac и других платформах, а также на сайте tv.apple.com. Приложение Apple TV можно найти на некоторых моделях телевизоров Samsung Smart TV.

Сериалы выходят на английском языке. Доступные озвучки на французском, немецком, итальянском, японском, португальском, испанском и некоторых других языках. Также можно включить субтитры, которые, в частности, доступны на русском и украинском языках.

Пока на платформе представлены девять телешоу, в том числе сериалы "Утреннее шоу" с Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и Стивом Кареллом, "Видеть" с Джейсоном Момоа, "Ради всего человечества", "Дикинсон" и другие.

Экономическая правда