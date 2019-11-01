Спрос на новые легковые авто в октябре вырос на четверть

В октябре украинцы купили и зарегистрировали почти 9 тысяч новых легковых авто - по сравнению с прошлым годом октябрьский рынок вырос почти на четверть.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины Укравтопром.

Отмечается, что в октябре самой популярной маркой на рынке легковых авто стала Renault (1834 авто). Свой результат годичной давности французская марка улучшила в 2,3 раза.

На втором месте - Toyota, автомобили которой в октябре выбрали 1233 водителя. Спрос на легковые авто японской марки увеличился на 37%.

Замыкает топ-3 КIA (833 регистрационных номера).

Также в первой пятерке - Volkswagen (604 шт.) и Skoda (537 авто).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Logan с показателем 701 регистрация.

Всего за десять месяцев 2019 года свои первые регистрационные номера получили 70,7 тыс легковых автомобилей - это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда