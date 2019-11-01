Тигипко разрешили купить "Арену-Сити"

Антимонопольный комитет предоставил разрешение на приобретение бизнесмену Сергею Тигипко свыше 50% в уставных капиталах компаний "Арена-Сити" и "КАН", которые являются соответственно владельцем и арендодателем киевского торгово-офисного центра "Арена-Сити".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Участники концентраций документально подтвердили, что продавцом долей в уставных капиталах "Арена-Сити" и "КАН" является субъект хозяйствования, который не входит в состав структуры Дмитрия Фирташа", – заявили в АМКУ.

Ведомство отметило, что проверило информацию в СМИ о якобы покупке Тигипко в апреле 2019 года "Арены-Сити" у компании Group DF Фирташа, однако информация не подтвердилась.

Компания "Арена-Сити" создана в 2005 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками общества является "Эл Ай Инвестментс" (100%), конечным бенефициаром указан Николай Ковальчук.

Компания "КАН" создана в 2004 году. Согласно Единому госреестру юридических и физических лиц-предпринимателей, владельцами являются "Эл Ай Инвестментс" (99%) и "Арена-сити" (1%). Конечным бенефициаром общества также указан Николай Ковальчук.

Группа "ТАС" основана в 1998 году. Имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах.

В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс банк, две страховые компании.

Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Напоминаем:

В апреле 2019 года СМИ сообщали, что группа компаний "ТАС" купила часть торгово-офисного центра "Арена-сити" за 13-15 млн долларов.

По данным источников, в сделку не вошло несколько помещений на первом этаже, проданных ранее.

Экономическая правда