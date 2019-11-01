НБУ ожидает сокращения транзита газа в три раза

Объем транзита природного газа через Украину может сократиться с около 90 миллиардов кубических метров в 2019 году до 50 миллиардов в 2020 году и до 30 миллиардов с 2021 года.

Об этом говорится в базовом прогнозе Национального банка, передает "Интерфакс-Украина".

Прямые потери экономики по сравнению с объемами транзита на уровне 2019 составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

"Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", - отмечается в документе.

Нацбанк напомнил, что ежегодные поступления Украины от транзита составляют около 3 млрд долларов.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", - отмечает НБУ, указывая, что в настоящее время переговоры о новом контракте по транзиту российского газа продолжаются, и определенности в этом вопросе нет.

Напоминаем:

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах.

По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Украинская сторона и ЕК предлагают России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.

Россия настаивает на продлении срока действия существующего соглашения на год с прокачкой 10-15 млрд куб. метров. Срок действия текущего контракта заканчивается 31 декабря.